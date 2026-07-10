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Traversarea Dunării cu bacul între Bechet și Bulgaria, suspendată din cauza nivelului scăzut al fluviului
Bac Dunăre/ DRPD Craiova
Publicat10 iul. 2026, 11:21
SursăRealitatea.Net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri suspendarea temporară a traversării Dunării cu bacul între Bechet, județul Dolj, și Oryahovo, Bulgaria, din cauza nivelului scăzut al apei.
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