Atentatul cu bombă de la Monaco. Poliția a identificat un suspect. Este o ucraineană de 39 de ani din Germania

Progres major în ancheta privind atentatul cu bombă din Monaco, ce l-a vizat pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Investigatorii francezi și monegasci au reușit să identifice femeia care a plasat coletul-capcană în fața complexului rezidențial, un atac sângeros soldat deja cu mai mulți răniți.
Ancheta transfrontalieră privind atentatul cu bombă care a zguduit Monaco prinde contur. Autoritățile franceze și monegasce au reușit să o identifice pe femeia care a plasat coletul-capcană în fața complexului rezidențial de pe Rue du Révérend-Père Louis Frulla.
Potrivit publicației Le Parisien, suspecta este Anastasia Berezovska., o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani, cu rezidență în Germania, descrisă de anchetatori ca fiind o figură „cunoscută pentru legăturile sale cu crima organizată”.
Inițial, pe baza primelor indicii de la fața locului, investigatorii au crezut că autorul atacului este un bărbat. Ulterior, s-a descoperit că suspecta a încercat să își camufleze trăsăturile purtând o pălărie neagră de pescuit în momentul în care a abandonat dispozitivul exploziv în apropierea graniței dintre Monaco și Franța.
Vânătoare internațională: Mandat roșu Interpol pe numele suspectei
Deși identitatea ei a fost stabilită cu certitudine la doar trei zile de la atac, Anastasia B. a reușit să dispară. Autoritățile au descins la adresa sa cunoscută din Frankfurt, însă apartamentul era gol.
În încercarea de a bloca o eventuală fugă de pe continent, Interpol a emis un mandat de căutare internațional (notificare roșie). Forțele de ordine din întreaga Europă sunt în alertă, căutările fiind în plină desfășurare pentru prinderea femeii.
O familie în stare critică la spital
Bilanțul exploziei este unul dramatic. În momentul deflagrației, oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev se afla alături de familia sa. În prezent, atât afaceristul, cât și soția lui sunt internați în spital în stare critică, luptând pentru viață. În același atac a fost rănit și fiul acestora, un adolescent în vârstă de 13 ani.
Ascensiunea lui Ermolaev: De la mogul imobiliar la cetățean cipriot
Născut în Dnipro, Vadim Ermolaev s-a impus rapid ca unul dintre cei mai bogați și influenți oameni de afaceri din Ucraina. A condus holdingul Alef Group și a fost creierul din spatele celor mai mari proiecte imobiliare și de infrastructură din orașul său natal. Cu toate acestea, în 2019, pe fondul schimbărilor politice de la Kiev, Ermolaev a ales să renunțe definitiv la cetățenia ucraineană în favoarea celei cipriote, mutându-și reședința de lux în Monaco.
Umbra trădării: Sancționat de Zelenski pentru afaceri cu rușii în Crimeea
Prezența sa pe Coasta de Azur nu l-a ferit însă de problemele de acasă. În decembrie 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NSDC), printr-un decret semnat de președintele Volodimir Zelenski, l-a inclus pe Ermolaev pe lista neagră a sancțiunilor de stat.
Măsurile extrem de dure — care prevăd înghețarea totală a activelor și interzicerea oricărei operațiuni financiare pe teritoriul Ucrainei pentru următorii 10 ani — au la bază o investigație a serviciului de securitate SBU. Conform oficialilor de la Kiev, companiile de producție de alcool controlate de Ermolaev au continuat să funcționeze ilegal în Crimeea ocupată, plătind taxe masive direct în bugetul Federației Ruse și finanțând, indirect, mașinăria de război a Kremlinului.