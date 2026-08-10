Rusia acuză România că ajută militar Ucraina. Miza uriașă din jurul portului Giurgiulești

Rusia lansează acuzații grave la adresa României, pe fondul războiului din Ucraina. Un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe susține că Bucureștiul oferă deja Kievului sprijin militar și logistic direct și leagă această afirmație de portul Giurgiulești din Republica Moldova.
Declarațiile au fost făcute de Iuri Pilipson, directorul Departamentului al II-lea pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, într-un interviu acordat agenției TASS. Oficialul rus susține că România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar și logistic către Ucraina.
Pilipson afirmă că portul Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, ar fi devenit un punct important de tranzit pentru mărfuri destinate Ucrainei, inclusiv pentru cele despre care Moscova susține că ar ajunge la forțele armate ucrainene.
Acuzația vine după ce România a preluat operatorul portului Giurgiulești, una dintre cele mai importante infrastructuri portuare ale Republicii Moldova. Achiziția a fost realizată prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, în cadrul unei tranzacții care a inclus și angajamente de investiții.
Portul are o importanță majoră pentru economia Republicii Moldova. Potrivit informațiilor citate de presa română, prin această infrastructură trec peste 70% dintre importurile și exporturile Moldovei realizate pe cale maritimă.
La București, preluarea operatorului portuar a fost prezentată drept un proiect cu miză economică și regională. România a vorbit despre apropierea economică dintre cele două state și despre rolul pe care infrastructura îl poate avea în viitoarea reconstrucție a Ucrainei.
Oficialul rus susține că utilizarea portului pentru transporturi către Ucraina ridică semne de întrebare cu privire la obiectivele reale ale proiectului. El a criticat și sprijinul oferit Kievului de alte state europene și a avertizat că implicarea statelor NATO în susținerea Ucrainei ar apropia alianța de o confruntare directă cu Rusia.
Acuzațiile formulate de Moscova trebuie privite însă în contextul poziției oficiale a Rusiei față de statele NATO care sprijină Ucraina. În materialele publicate până acum nu este prezentată o confirmare independentă că portul Giurgiulești este folosit pentru transporturi militare destinate armatei ucrainene.
Cert este că infrastructura portuară de la Giurgiulești are o poziție strategică importantă. Portul se află pe Dunăre și reprezintă un punct de legătură între Republica Moldova, România și rutele comerciale din regiune.
Importanța sa a crescut și în contextul războiului din Ucraina, deoarece infrastructura de transport din regiune a căpătat un rol esențial pentru comerț și pentru viitoarele proiecte de reconstrucție.
Prin urmare, achiziția operatorului portului de către România are implicații care depășesc zona strict economică. Pentru București, proiectul poate consolida conectivitatea regională și relațiile economice cu Republica Moldova, în timp ce Moscova îl privește prin prisma sprijinului acordat Ucrainei.
Declarațiile oficialului rus marchează astfel o nouă escaladare a retoricii Moscovei la adresa României, într-un moment în care infrastructura strategică de la Marea Neagră și de pe Dunăre are o importanță tot mai mare pentru securitatea și transporturile din regiune.