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Politica· 1 min citire
Ședință extraordinară de guvern la ora 16:00. Bolojan îi convoacă de urgență astăzi pe miniștrii
Ședință extraordinară de Guvern
Publicat10 aug. 2026, 15:05
Sursărealitatea.net
Ilie Bolojan îi convoacă într-o ședință de urgență pe miniștrii demiși din cabinetul său la ora 16:00.
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