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Economie· 1 min citire
ANAF a descoperit o fraudă de peste 26 de milioane de lei din transmisiuni online cu lupte MMA
ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un prejudiciu de 26,36 milioane de lei adus bugetului de stat de o firmă care difuza online gale de arte marțiale mixte (MMA) și nu declara veniturile obținute din abonamente și alte servicii. Cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală.
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