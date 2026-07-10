„Calcului cinic” al lui Nicușor Dan, demascat de Petrișor Peiu. „Va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal”

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, susține că președintele Nicușor Dan a ajuns să fie „garantul crizei politice”, deși, în opinia sa, ar fi trebuit să joace rolul de garant al democrației. Liderul AUR afirmă că șeful statului a impus o condiție care complică formarea unui nou Executiv, respectiv excluderea AUR din orice formulă de guvernare.
Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Petrișor Peiu afirmă că în actualul Parlament există zece grupări politice. Acesta enumeră PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, grupul Minorităților și POT, despre care precizează că nu are grupuri parlamentare, dar dispune de numeroși parlamentari considerați neafiliați, la care se adaugă și alți parlamentari independenți.
AUR susține că nu poate fi format un guvern stabil fără participarea sa
Potrivit lui Petrișor Peiu, primele formațiuni care s-au conformat solicitării președintelui de a exclude AUR de la negocieri au fost social-democrații.
Liderul AUR afirmă că evenimentele politice din ultimele două luni și dificultățile care persistă în prezent ar demonstra „cu claritate” imposibilitatea formării unui nou guvern fără participarea AUR.
În opinia sa, dacă președintele Nicușor Dan va reuși în cele din urmă să determine partidele să susțină un Executiv din care AUR să fie exclus, atunci acesta va fi fie „un guvern personal al lui Dan (un guvern de tip Carol al doilea)”, fie un cabinet cu o durată de viață foarte scurtă.
„Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației.
În parlament avem 10 grupări politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, Minorități, POT ( nu are grupuri parlamentare, dar are mulți parlamentari considerați neafiliați) plus câțiva neafiliați.
Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iștii.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR. Dacă președintele Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Dan ( un guvern de tip Carol al doilea), fie acel guvern va avea o viață foarte scurtă”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de socializare.
Petrișor Peiu vorbește despre un „calcul cinic”
Prim-vicepreședintele AUR se întreabă în postarea sa de ce un singur partid dintre cele zece reprezentate în Parlament ar fi exclus de la discuțiile privind formarea unei majorități.
Potrivit lui Petrișor Peiu, decizia nu ar avea la bază motive ideologice, ci „un calcul cinic”, care urmărește să pună presiune asupra celorlalte partide pentru a accepta, în cele din urmă, un „regim personal”.
Liderul AUR susține că, în acest fel, ar putea fi promovat un „guvern de tipul Tomac-Veștea-Nazare”, iar sub argumentul urgenței ar putea fi adoptate într-un timp foarte scurt proiecte legislative care, în mod normal, ar necesita dezbateri mai ample în Parlament.
Ca exemplu, acesta a menționat legea salarizării unitare, despre care spune că ar fi trebuit discutată timp de câteva săptămâni, și nu votată în numai două ore.
„Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal ( guvern de tipul Tomac- Veștea- Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, sa îi voteze în doua ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni ( precum legea salarizării unitare).”
Populația resimte deja efectele crizei economice
În aceeași postare, Petrișor Peiu afirmă că președintele Nicușor Dan nu înțelege că actuala criză economică riscă să se transforme într-una de durată și susține că efectele acesteia sunt deja resimțite de populație.
Totodată, liderul AUR susține că această situație avantajează temporar puterea, deoarece atenția publică ar fi îndreptată spre dificultățile economice și nu spre alte subiecte pe care le consideră importante.
În acest context, Petrișor Peiu menționează despăgubirile de „3-4 miliarde de lei pentru vaccinuri nefolosite și neimportante”, situația dronelor ucrainene care, potrivit afirmațiilor sale, „zburdă prin portul Constanța”, precum și existența unor contracte atribuite fără licitație în valoare de „multe miliarde de euro”.
Acuzații la adresa președintelui și a liderilor politici
În finalul mesajului său, prim-vicepreședintele AUR afirmă că toate aceste probleme ar avea la bază atitudinea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de „aroganță, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură”.
Petrisor Peiu susține că aceste comportamente ar fi fost încurajate și de liderii „obedienți” ai majorității partidelor politice.