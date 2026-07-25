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Navă avariată de o dronă, acostată în Portul Constanța. Doi marinari au murit în atacul de lângă Odesa

Navă

Navă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 20:10

Nava comercială Inase, avariată în urmă cu șase zile într-un atac cu dronă asupra portului ucrainean Pivdennîi, a ajuns în Portul Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată o gaură de mari dimensiuni în suprastructura vasului, produsă de explozie.

Cargoul, folosit pentru transportul de mărfuri vrac, a fost lovit în timpul unui atac asupra infrastructurii portuare din Pivdennîi, port situat în apropiere de Odesa. Nava se afla acostată în portul ucrainean în momentul impactului.

Potrivit informațiilor, doi membri ai echipajului au murit în urma atacului, 12 au fost răniți, iar un alt marinar este dat dispărut. La bord se aflau 22 de marinari filipinezi.

Inase navighează sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost construită în 2008 și are circa 169 de metri lungime. În pofida avariilor, vasul a reușit să ajungă prin forțe proprii în Portul Constanța, fără să fie tractat.

Datele de monitorizare maritimă indică faptul că nava ar urma să plece spre Istanbul după oprirea din portul românesc.

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