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Actualitate· 1 min citire
Clipe de coșmar pe un drum din Tulcea. Două TIR-uri au derapat și au evitat la limită o mașină
TIR derapat / Captură video
Publicat30 aug. 2026, 07:06
Actualizat30 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS
Imagini halucinante din Tulcea. Un șofer care circula pe un drum a trăit spaima vieții sale, în momentul în care două tiruri, unul după altul, au derapat și au fost gata să facă praf autoturismul în care se afla.
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