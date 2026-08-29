Nava scufundată lângă Sfântu Gheorghe, trei scenarii luate în calcul: ce spun autoritățile

Publicat 29 aug. 2026, 11:13 Sursă Realitatea PLUS

Anchetatorii iau în calcul trei scenarii în privința navei scufundate lângă Sfântu Gheorghe. Una dintre ipoteze este că ambarcațiunea ar fi fost lovită de o dronă care lansează flăcări, capabilă să provoace și să extindă rapid un incendiu. Nicușor Dan a recunoscut că nava s-a scufundat din cauza faptului că a fost atacată dar a spus că încă nu știe de cine și de ce. În același timp, ministrul Apărării Radu Miruță a spus că ambarcațiunea a fost lovită de o dronă.

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