Tristan Tate, declarații despre dosarele din România: „Mi-au distrus întreaga viață”

Tristan Tate a criticat în fața unei instanțe din Florida situația juridică din România și condițiile de detenție din Statele Unite, unde se află în custodie în cadrul procedurii de extrădare către Marea Britanie.
El a susținut că acuzațiile formulate în România i-au afectat profund viața și a afirmat că perioada petrecută în detenție îi îngreunează inclusiv pregătirea apărării.
Tristan Tate reclamă condițiile din detenție
În timpul audierii, Tristan Tate a descris spațiul în care este ținut drept mic și foarte călduros. El a susținut că are acces limitat la lumina naturală și la activități fizice.
Potrivit declarațiilor sale, situația începe să îi afecteze starea fizică și capacitatea de a lucra împreună cu avocații pentru pregătirea apărării.
Tate a afirmat că a slăbit aproximativ 6,3 kilograme în perioada petrecută în detenție și a folosit expresia „o moarte lentă” pentru a descrie condițiile din închisoare.
„Acuzațiile din România mi-au distrus viața”
Tristan Tate a vorbit și despre dosarele în care este implicat în România. El susține că acuzațiile care i-au fost aduse au avut consecințe importante asupra vieții sale și că procedurile judiciare au continuat să îi afecteze situația personală.
Frații Tate au negat acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că nu au comis infracțiunile de care sunt acuzați.
Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune
Andrew și Tristan Tate au cerut instanței federale din Florida să fie eliberați pe cauțiune în timp ce contestă procedura de extrădare către Marea Britanie.
Apărarea susține că cei doi au respectat anterior condițiile impuse de autorități și că notorietatea lor ar face dificilă fuga. Procurorii americani au argumentat însă că există un risc de fugă, inclusiv pentru că frații au vorbit public despre faptul că dețin mai multe pașapoarte.
Judecătoarea federală Lauren Louis urmează să decidă în scris dacă Andrew și Tristan Tate pot fi eliberați.
Frații Tate au fost arestați la Miami în luna iulie, după solicitarea autorităților britanice. În Marea Britanie, cei doi se confruntă cu zeci de acuzații, inclusiv viol și trafic de persoane. Ei resping toate acuzațiile.
Autoritățile britanice trebuie să depună până la 16 septembrie documentația completă pentru procedura de extrădare. Până atunci, instanța americană analizează cererea privind menținerea sau eliberarea lor din detenție.
Ce se întâmplă cu dosarele din România
În România, frații Tate au fost anchetați în dosare care vizează, printre altele, acuzații de trafic de persoane și alte infracțiuni. Cei doi au negat constant acuzațiile.
În acest moment, procedurile din Statele Unite sunt legate de solicitarea de extrădare formulată de Marea Britanie, iar instanța americană trebuie să stabilească mai întâi dacă frații Tate vor rămâne în custodie pe durata procedurii.