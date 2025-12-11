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Haos politic la Sofia! Bulgaria își alege pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani, chiar înainte de trecerea la euro
Haos politic la Sofia! Bulgaria își alege pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani, chiar înainte de trecerea la euro
Bulgaria își alege pentru a opta oară Guvernul
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