Nicușor Dan: ”Posibilitatea alegerilor anticipate există. Eu mi-aș dori să le evităm”-VIDEO

Publicat 1 iul. 2026, 07:57 Actualizat 1 iul. 2026, 07:58 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate. Însă, președintele României a subliniat marți că acest scenariu nu va aduce schimbări fundamentale de majorități în Parlament și că ar genera o imagine de instabilitate în România pentru o lungă perioadă de timp.

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