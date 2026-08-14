Buzoianu atacă PSD după criza de la Cernavodă: „Acum proiectul Bala se va face pentru că nu mai este PSD”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a lansat un atac la adresa PSD după problemele provocate de scăderea debitului Dunării și situația reactorului de la Cernavodă.
Oficialul susține că proiectul privind brațul Bala nu a fost blocat din cauza problemelor ridicate de organizațiile de mediu, ci pentru că reprezentanții PSD nu ar fi vrut să depună eforturile necesare pentru continuarea lui.
Buzoianu a ironizat situația și a afirmat că proiectul va putea fi realizat acum, deoarece PSD nu mai este la conducerea ministerului. Declarația vine în contextul în care scăderea puternică a debitului Dunării a creat probleme pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.
Ministrul susține că proiectul de pe brațul Bala ar putea contribui la creșterea debitului de apă direcționat către zona Cernavodă și ar putea reprezenta o soluție pe termen lung pentru reducerea vulnerabilității centralei în perioadele cu debite foarte mici.
Disputa este însă una mai veche. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că proiectul nu a fost blocat de Ministerul Transporturilor, ci de organizații de mediu care au contestat investiția și au sesizat inclusiv Comisia Europeană.
De cealaltă parte, Buzoianu respinge această explicație și afirmă că problema a fost lipsa de implicare și de efort pentru rezolvarea situației. Ministrul consideră că actuala criză de la Cernavodă arată cât de important este ca proiectele strategice pentru infrastructura energetică și hidrotehnică să fie pregătite și deblocate din timp.
Proiectul Bala a revenit astfel în centrul unei dispute politice aprinse, după ce nivelul extrem de scăzut al Dunării a pus presiune pe funcționarea sistemului de răcire al centralei de la Cernavodă. Guvernul a fost nevoit să caute soluții pentru menținerea funcționării reactorului în condițiile debitului foarte redus al fluviului.
În acest context, declarațiile Dianei Buzoianu transformă problema tehnică a proiectului Bala într-un nou front de conflict între PSD și reprezentanții actualei administrații, fiecare tabără indicând responsabilități diferite pentru faptul că investiția nu a fost realizată până acum.