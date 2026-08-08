România, prinsă între caniculă și furtuni. Cum va fi vremea sâmbătă, 8 august

Publicat 8 aug. 2026, 08:42 Actualizat 8 aug. 2026, 08:50

România are parte sâmbătă, 8 august, de o vreme extrem de contrastantă. În timp ce în anumite regiuni temperaturile rămân foarte ridicate, alte zone sunt vizate de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și furtuni.

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