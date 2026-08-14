Advertising
Politica· 1 min citire
În plină criză energetică, Bolojan dă bani pentru stadioane. Unul dintre ele este chiar la Oradea
Publicat14 aug. 2026, 13:24
Actualizat14 aug. 2026, 13:25
SursăRealitate Plus
În plină criză economică și energetică, una dintre prioritățile Guvernului demis condus de Ilie Bolojan este construcția a patru stadioane pentru care s-a alocat peste un miliard de lei. Documentul a fost discutat în ședința de Guvern, iar una dintre arene, în valoare de aproape 400 de milioane de lei, este în fieful lui Bolojan, la Oradea. Potrivit documentului, banii au fost alocați anterior prin legea bugetului pe anul în curs.
Citește și
- 14:51Rusia respinge propunerea privind o încetare a focului cu Ucraina în Marea Neagră
- 13:54 Reacția lui Ilie Bolojan după ce o dronă s-a prăbușit în Tulcea: ”Ne putem aștepta ca resturi de drone să devieze spre România”
- 13:25Ilie Bolojan propune un pact politic în domeniul energetic
- 12:09Exclusiv Realitatea Plus: Mai mult de o treime dintre angajații de la stat rămân cu veniturile înghețate – Ministerul Muncii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News