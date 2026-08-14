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Politica· 1 min citire

Ședință de urgență la Guvern, prima după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Ce măsuri de criză va anunța Bolojan?

Ilie Bolojan si Cristian Bușoi

Ilie Bolojan si Cristian Bușoi

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat14 aug. 2026, 07:55
SursăRealitate Plus

În această dimineață, Guvernul demis condus de Ilie Bolojan se reunește într-o ședință de urgență, prima după ce Reactorul 2 al Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprit și debranșat de la Sistemul Energetic Național. Datele nu sunt deloc încurajatoare: joi seară, la orele de vârf, importurile de energie s-au dublat față de ziua de miercuri, când unitatea nucleară încă livra în sistem.

Ședința de guvern este programta la ora 10.00.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează toate țările din regiune, ceea ce complică importurile. Guvernul a notificat Comisia Europeană și a cerut flexibilitate în jaloanele PNRR privind capacitățile pe cărbune.

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