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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, mesaj tăios pentru Nicușor Dan: „N-am avut relații calde ca să fie reci acum”
Sorin Grindeanu și Nicușor Dan
Sorin Grindeanu a vorbit despre relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan, pe fondul tensiunilor politice și al negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.
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