Incendiu într-un apartament din Vâlcea. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost evacuată de pompieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 09:06

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din Alunu, județul Vâlcea. Un bărbat a fost găsit căzut în stradă și a fost declarat decedat, iar o femeie a fost scoasă din locuința cuprinsă de flăcări și transportată la spital.

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