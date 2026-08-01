Niculina Stelea (senator AUR): „4 motive pentru care păstrarea ratingului de țară nu este o reușită pentru Guvernul Bolojan”

Senatorul AUR Niculina Stelea invocă patru motive principale pentru care evaluarea recentă a Agenției Fitch Ratings, care a menținut nivelul de „BBB- cu perspectivă negativă” pentru România, nu este o reușită a Guvernului Bolojan.
Niculina Stelea explică faptul că țara noastră deja se află în junk dacă analizăm costurile de finanțare ale împrumuturilor, iar reducerea deficitului bugetar rămâne un obiect încă foarte îndepărtat.
„Extazul guvernanților după ce agenția de rating Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus cu perspectivă negativă” arată penibilul absolut în care se scaldă actuala Putere. Din patru motive:
1. În realitate, Fitch ne retrogradase inițial, așa cum au și recunoscut. Doar după intervenții politice, ratingul a fost păstrat.
2. Agențiile de rating sunt mai interesate de capacitatea unui stat de a plăti datoriile către creditori. Asta înseamnă că ei pun mai mare preț dacă România își plătește datoriile decât pe performanța economică. Dovezi în acest sens sunt următoarele două fapte:
a) în primele șase luni ale anului 2026, s-au plătit 29,37 miliarde de lei doar dobânzi la credite (în creștere cu 16,4% față de anul trecut). Așa cum am mai spus și în alte dăți, împrumuturile pe care statul le ia de la administratorii de Fonduri de pensii private Pilon II vor genera, la un moment dat, o problemă uriașă celor care au contribuit la aceste pensii;
b) Fitch estimează o contracție economică de 0,6% pentru România în 2026. Adică și ei spun că performanțele binomului Ilie Bolojan – Alexandru Nazare sunt absolut abisale.
3. În realitate, România este deja la „junk” dacă ne uităm la costurile de finanțare ale împrumuturilor. Ultima emisiune s-a făcut la o dobândă anuală de 6,48%, dar au fost multe momente în care s-a depășit 7%. Sunt cele mai costisitoare împrumuturi din UE. De asemenea, investițiile străine directe (ISD) în România au scăzut cu 25% în primele cinci luni din 2026, însumând 2,195 miliarde de euro față de 2,913 miliarde de euro în perioada similară din 2025. Ceea ce înseamnă că, iată, investitorii nu vor să aibă de-a face cu țara noastră.
4. Așa cum oricine poate constata, deși taxele și impozitele au explodat și nivelul de trai al populației s-a prăbușit, suntem foarte departe de ieșirea din criza deficitului bugetar. Acesta a fost ținut artificial jos în primele trei luni ale anului de amânarea neconstituțională a Bugetului. În iunie însă, deficitul a fost de 0,25% din PIB, comparabil cu aceeași lună din 2025 când a fost 0,27%. Asta pentru că, în lipsa lor de înțelegere a fenomenului economic, guvernanții nu înțeleg că inflația îi obligă și pe ei la cheltuieli foarte mari. Spre exemplu, administrațiile locale din țară nu mai prididesc cu hotărârii de Consiliu prin care să indexeze facturile celor care fac proiecte de infrastructură după ce materialele de construcții s-au scumpit cam cu 50% în ultimii trei ani.
Deci, păstrarea ratingului nu e vreo mare reușită sau o formă de apreciere pentru ce face Guvernul Bolojan. Oricum, suntem în nisipuri mișcătoare până la gât. Fitch nu a făcut altceva decât să le dea nadă celor care conduc România să-și plătească în continuare datoriile către creditorii străini”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026