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Fost polițist, dependent de păcănele, arestat după ce ar fi organizat controale rutiere false

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 7 iul. 2026, 13:35

Un fost agent de poliție din Arad, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că s-a dat drept polițist rutier și a cerut bani de la doi șoferi.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în zilele de 25 și 26 iunie, pe DN1, în localitatea Oșorhei din județul Bihor.

Îmbrăcat în uniformă și aflat la volanul unui autoturism, bărbatul ar fi oprit două mașini și le-ar fi spus conducătorilor auto că au comis abateri grave. Pentru a evita amenzi mari și suspendarea permisului, aceștia ar fi plătit în total 4.500 de lei. Suspiciunile au apărut după ce șoferii au observat că nu au primit documente justificative și au sesizat autoritățile.

Fostul polițist mai fusese cercetat într-un dosar de luare de mită și demisionase din sistem. Ancheta anterioară ar fi scos la iveală și datorii provocate de dependența sa de jocurile de noroc. Cererea lui de a fi plasat în arest la domiciliu sau sub control judiciar a fost respinsă.

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