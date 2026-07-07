Accident mortal în Tulcea. O femeie de 44 de ani, aflată pe o bancă, a murit după ce a fost lovită de o mașină

O femeie de 44 de ani a murit luni, în municipiul Tulcea, după ce a fost lovită de o mașină care a ajuns pe trotuar. Victima se afla pe o bancă amplasată în fața unui imobil, în momentul în care autoturismul a părăsit partea carosabilă și a acroșat-o.
Accidentul s-a produs pe strada Isaccei, iar polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 18.00. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că șoferul, un bărbat de 58 de ani din municipiul Tulcea, nu ar fi păstrat distanța suficientă față de mașina care circula în fața sa.
Femeia se afla pe o bancă în momentul accidentului
Potrivit polițiștilor, femeia nu se afla pe carosabil, ci pe o bancă de pe trotuar, în fața unui imobil. În urma manevrei făcute de șofer, mașina a ieșit de pe drum prin partea dreaptă și a ajuns în zona pietonală, unde a lovit-o pe femeia de 44 de ani.
Impactul a fost fatal pentru victimă. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea au transmis că femeia a murit în urma accidentului rutier. Cazul este acum cercetat de polițiști, care urmează să stabilească exact cum s-a produs tragedia.
Șoferul ar fi vrut să evite impactul cu mașina din față
Din primele date ale anchetei, accidentul ar fi pornit de la faptul că șoferul nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul care circula înaintea sa. În aceste condiții, pentru a evita impactul, bărbatul ar fi tras de volan spre dreapta, a părăsit partea carosabilă și a intrat pe trotuar.
”Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Tulcea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Isaccei, nu ar fi păstrat o distanţă suficientă faţă de autovehiculul care circula în faţa sa. În aceste împrejurări, acesta ar fi părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă, ar fi pătruns pe trotuar şi ar fi acroşat o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Tulcea, care se afla pe o bancă amplasată în faţa unui imobil”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.
Testul cu aparatul etilotest a fost negativ
După producerea accidentului, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor transmise de autorități. Polițiștii au deschis cercetări și continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.