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Economie· 1 min citire

Adrian Câciu, atac dur la Bolojan: „A 10-a lună de scădere a consumului. Nu e nimic firesc în asta!”

Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 6 iul. 2026, 15:31

Deputatul PSD, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, susținând că România se confruntă cu a zecea lună consecutivă de scădere a consumului, fenomen pe care îl consideră departe de a fi unul natural.

„A 10-a lună de scădere a consumului! Nu e nimic firesc în asta!”, a scris Câciu într-o postare pe rețelele de socializare.

Câciu acuză un grup divers de actori politici și mediatici de responsabilitate pentru situația economică actuală. „E doar ticăloșia din capul unora, bolojeniști, ”reformiști", de dreapta, influenceri plătiți, propagandiști care nu vor ca românii să trăiască decent!”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Câciu, impactul asupra populației este semnificativ: „Românii o duc cu aproximativ 40% mai rău decât în 2024. Va fi complicată revenirea!”

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