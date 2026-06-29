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Investiție de peste 67 milioane de euro: CFR Călători modernizează 42 de vagoane prin PNRR

Locomotivă CFR

Locomotivă CFR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 16:45

CFR Călători a încheiat contractele pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost realizate în parteneriat cu compania Electroputere VFU Pașcani.

Valoarea totală a proiectului depășește 67 de milioane de euro și include atât modernizarea vagoanelor, cât și serviciile de mentenanță aferente acestora.

Proiectul a vizat două categorii de vagoane: 20 de vagoane de clasa a II-a adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă, dotate inclusiv cu spații pentru biciclete și echipamente sportive, și 22 de vagoane de clasa a II-a destinate transportului obișnuit de pasageri.

Vagoanele modernizate sunt echipate cu instalații de climatizare, prize pentru încărcarea dispozitivelor electronice, sisteme de informare a pasagerilor, Wi-Fi, camere de supraveghere și toalete ecologice, ceea ce îmbunătățește semnificativ confortul și siguranța călătorilor.

În paralel, CFR Călători derulează și alte contracte de modernizare finanțate prin PNRR, împreună cu mai mulți furnizori din domeniu, vizând atât vagoane de clasa I și a II-a, cât și vagoane de tip cușetă și vagoane restaurant.

În total, programul de investiții prevede modernizarea a 139 de vagoane de călători, cu scopul de a crește calitatea serviciilor feroviare și de a aduce transportul pe calea ferată mai aproape de standardele europene de confort, siguranță și accesibilitate.

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