Principala suspectă în atentatul asupra unui om de afaceri ucrainean, găsită moartă lângă Kiev

Publicat 7 iul. 2026, 13:11 Sursă realitatea.net

O femeie suspectată că ar fi fost implicată în tentativa de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Yermolayev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Cazul vine la câteva zile după explozia produsă în Monaco, în urma căreia omul de afaceri și două persoane apropiate au fost rănite.

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