„Viața merge înainte.” Discursul lui Cristiano Ronaldo după ultimul său meci la Cupa Mondială

Aventura Portugaliei la Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat în optimile de finală, după înfrângerea cu 0-1 în fața Spaniei. La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a vorbit despre eliminare, a recunoscut că acesta a fost ultimul său Mondial și a transmis un mesaj care a atras imediat atenția fanilor din întreaga lume.
Ronaldo: „A fost ultima mea Cupă Mondială”
Portugalia a fost învinsă de Spania după golul marcat de Mikel Merino în minutele de prelungire, într-un meci echilibrat, care părea să se îndrepte spre loviturile de departajare.
La final, Cristiano Ronaldo a declarat că diferența a fost făcută de un moment de inspirație și de șansă.
„Se putea califica oricare dintre echipe. Spania a avut puțin noroc marcând în ultimele momente, dar asta este frumusețea fotbalului. A fost un meci foarte disputat.
Îmi pare rău că plec astfel de la Cupa Mondială, însă am dat tot ce am avut mai bun și plec cu conștiința împăcată. Da, a fost ultima mea Cupă Mondială. Acum voi avea timp să mă gândesc și să fiu alături de familia mea. Nu voi lua decizii pripite și nici nu vreau ca o hotărâre personală să umbrească ceea ce s-a întâmplat la acest turneu”, a spus căpitanul Portugaliei.
„Campionatul European din 2016 valorează pentru mine cât un Mondial”
Cristiano Ronaldo a subliniat că este mândru de tot ceea ce a realizat în tricoul naționalei și consideră că trofeele cucerite cu Portugalia reprezintă cea mai importantă moștenire a sa.
„M-am trezit cu conștiința împăcată. Am dat tot ce am putut. Am câștigat trei trofee pentru Portugalia, iar înainte de Cristiano Ronaldo această echipă nu cucerise niciun titlu. Sunt un om fericit.
Pentru mine, Campionatul European din 2016 are aceeași valoare ca o Cupă Mondială. Plec liniștit, pentru că știu că am oferit totul pentru țara mea. Mâine va fi o nouă zi, iar viața merge înainte”, a declarat atacantul.
Mesaj pentru Roberto Martinez și verdictul despre Spania
Ronaldo a avut cuvinte de apreciere și pentru selecționerul Roberto Martinez, despre care spune că a avut o contribuție importantă la rezultatele recente ale Portugaliei.
„Mi-a făcut plăcere să lucrez cu el. Este un antrenor și un om extraordinar. A făcut lucruri importante pentru Portugalia și merită respect pentru ceea ce a realizat”, a afirmat starul portughez.
Totodată, Cristiano Ronaldo este convins că Spania are forța necesară pentru a ajunge în fazele finale ale competiției și o vede printre principalele candidate la câștigarea titlului mondial.