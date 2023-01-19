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Cu „radarul” după biciclete : 71 de amenzi
19 ian. 2023, 14:17
Cu „radarul” după biciclete : 71 de amenzi
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Reducerea riscului rutier cauzat de indisciplina bicicliștilor
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, au desfășurat în cursul zilei de ieri, 18 ianuarie , o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație, avându-se în atenție reducerea riscului rutier cauzat de indisciplina bicicliștilor.
În urma activităților, polițiștii au aplicat 210 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 63 330 de lei, dintre care 71 de sancțiuni fiind aplicate bicicliștilor.
Sursa: Realitatea de Tulcea
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