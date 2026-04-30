Incendiu într-un apartament din Tulcea: o femeie a fost transportată la spital / VIDEO

Pompierii militari din Tulcea au intervenit de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat într-un imobil din municipiu.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, care au acționat cu două autospeciale de stingere și o autoscară. De asemenea, în sprijin a fost prezent și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări importante de fum în zona bucătăriei apartamentului. Situația impunea o intervenție rapidă, atât pentru limitarea extinderii flăcărilor, cât și pentru protejarea celorlalte spații din imobil.

În locuința afectată se afla o femeie în vârstă de aproximativ 34 de ani. Aceasta a fost preluată de echipajul medical aflat la fața locului și transportată la spital, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând propagarea acestuia la alte încăperi sau locuințe din imobil. Ulterior, salvatorii au acționat pentru ventilarea apartamentului, în vederea evacuării fumului acumulat.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incendiul, precum și cauza probabilă a izbucnirii focului. Intervenția promptă a echipajelor a contribuit la limitarea pagubelor și la evitarea unor consecințe mai grave.