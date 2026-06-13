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Economie· 1 min citire
Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui
Nicușor Dan
Publicat13 iun. 2026, 14:28
Actualizat13 iun. 2026, 14:38
Sursărealitatea.net
"România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă".
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