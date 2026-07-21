Silviu Gurului (deputat AUR): „USR uită, de la mână până la gură, ce a promis profesorilor: de la „vă creștem salariile” la „vă scădem veniturile”

„USR se raliază astăzi în spatele lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru și vrea să voteze legea salarizării. Un act pregătit de un guvern demis, care vrea să treacă la ceas de seară, fără să țină cont de nemulțumirile și modificările cerute de categoriile socio-profesionale afectate, fără să țină cont de opoziția parlamentară.

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