Bulgarii ies din nou la vot duminică, 19 aprilie. Alegerile parlamentare anticipate au loc ca urmare a demisiei premierului Rosen Jeliazkov de pe 11 decembrie 2025 și a demisiei lui Rumen Radev din funcția de președinte al Bulgariei pe 19 ianuarie 2026.

Este cel de-al optulea scrutin anticipat din 2021 încoace, ca urmare a crizei politice care afectează țara de la pandemia de COVID-19.

Potrivit celui mai recent sondaj de pe Trend, partidul cu cele mai mari șanse este „Bulgaria Progresistă” (partid social democrat eurosceptic), care are 33,2% popularitate. Este condus de Rumen Radev, fostul președinte al Bulgariei.

Pe locul 2 se situează coaliția GERB-SDS (Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei și Uniunea Forțelor Democratice), cu 19,1%. Partidul conservator pro-european este condus de Boyko Borisov.

Iar pe locul 3 este „Noi continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”, partid liberal pro-european, cu 11,2%. Formațiunea este condusă de Assen Vassilev.

Presa bulgară a remarcat că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”, scrie publicația Novinite. Fost pilot NATO s-a confruntat cu Bruxelles-ul, a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul. Politico l-a plasat pe o listă scurtă de potențiali succesori la rolul lui Orban de „ principal perturbator ” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.