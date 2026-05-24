Marea Neagră a căpătat nuanțe de turcoaz. Explicația specialiștilor

Litoralul românesc ne oferă în aceste zile imagini de neuitat. Începând din Vama Veche și până în nordul litoralului, Marea Neagră are o culoare superbă, cu nuanțe de albastru deschis și chiar turcoaz.

Specialiștii explică fenomenul prin apariția unor micro-alge calcaroase de culoare albă, care reflectă foarte puternic lumina soarelui. Atunci când cerul este senin, iar lumina este intensă, apa capătă un aspect aproape exotic, asemănător mărilor tropicale.

În zilele cu nori, însă, marea revine la nuanța sa obișnuită, mult mai închisă. Biologii marin transmit că fenomenul nu reprezintă un pericol pentru turiști sau ecosistem. Din contră, aceste micro-alge au un rol important în echilibrul natural al mediului marin și contribuie la procesele esențiale din apă, inclusiv la circuitul carbonului.

„În primul rând, vorbim despre un fenomen de înflorire algală. Ce înseamnă înflorire algală? Înseamnă că una sau câteva specii de alge microscopice ajung să se înmulțească extrem de puternic, uneori depășind concentrații de câteva sute de mii sau un milion de celule la litru de apă, iar prin aceasta ele pot influența inclusiv culoarea apei marine. Ne aducem aminte că aceste procese erau mult mai frecvente, dar cu alte specii de alge, în urmă cu 15-20 de ani și mai înainte, din cauza aportului foarte ridicat de nutrienți, în special proveniți din agricultură din bazinul Dunării, care ajungeau să se concentreze în apele Mării Negre inclusiv în fața litoralului românesc și prin asta generau resurse suficiente pentru ca aceste specii să ajungă la cote foarte ridicate.

Ce se întâmplă cu Emiliania huxleyi, pentru că asta este specia care generează în momentul ăsta fenomenul de înflorire, nu numai la noi, ci și pe coastele Bulgariei și chiar nordul Turciei, pentru că pe de o parte vorbim despre temperatura optimă. Nu-i plac nici apele foarte calde, nici cele extrem de reci, dar în același timp există încă o resursă suficient de abundentă de nutrienți. E adevărat că ea este stabilă, pentru că nu îi plac variațiile foarte mult și nu ar fi capabilă să genereze fenomene de înflorire așa cum avem în momentul de față”, a explicat Răzvan Popescu Mirceni, biolog marin.

Potrivit specialistului, acest fenomen va mai putea fi admirat și zilele următoare.

„2-3 zile, da, încă este posibil, dar în principiu ciclul complet al unei înfloriri algale cu alge microscopice din fitoplanton se extinde undeva între 2-3 maxim 4 săptămâni. Cazurile cu 4 săptămâni sunt cazuri excepționale, dar în principiu maxim 3 săptămâni. între 2 și 3 săptămâni este perioada medie în care acestea ajung să evolueze la un număr foarte ridicat, după care, firește, colapsează din cauza consumării resurselor de moment din din zona de apă marină, din din zona costieră și atunci practic intră în declin”, a adăugat Răzvan Popescu Mirceni.