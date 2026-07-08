„Am mințit timp de mai mulți ani”. Televiziunea publică din Ungaria și-a oprit știrile și și-a cerut scuze

Publicat 8 iul. 2026, 10:26 Sursă realitatea.net

Televiziunea publică din Ungaria a luat o decizie fără precedent și a întrerupt temporar difuzarea jurnalelor de știri. În locul programelor informative, telespectatorii principalului canal național au văzut un ecran negru și un mesaj care a stârnit un val de reacții.

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