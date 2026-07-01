Advertising
Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a transmis miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de negocierile pentru viitorul Executiv.
Citește și
- 13:06AUR anunță că parlamentarii nu intră în vacanță
- 12:25Sorin Grindeanu provoacă PNL: „Semnez pe loc orice condiție economică, doar să vină Bolojan și să voteze un guvern minoritar PSD”
- 09:03Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice 'cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile'
- 09:01Crin Antonescu la „Culisele Statului Paralel": „Traversăm un val de întuneric, intoleranță și incapacitate”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News