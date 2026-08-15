Ungaria va scufunda două barje în Dunăre pentru a menţine în funcţiune centrala nucleară Paks

Publicat 15 aug. 2026, 13:38 Sursă realitatea.net

Autorităţile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Paks şi a evita oprirea uneia dintre cele două turbine care mai funcţionează, în contextul secetei istorice şi al nivelului extrem de scăzut al fluviului, potrivit Reuters.

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