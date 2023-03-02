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FOTO VIDEO Accident cu o victimă încarcerată în Tulcea
FOTO VIDEO Accident cu o victimă încarcerată în Tulcea
Accident rutier joi, în municipiul Tulcea, un autoturism a intrat într-o centrală termică dezafectată. Din primele informații o persoană este încarcerată.
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