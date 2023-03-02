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FOTO VIDEO Accident cu o victimă încarcerată în Tulcea

FOTO VIDEO Accident cu o victimă încarcerată în Tulcea

FOTO VIDEO Accident cu o victimă încarcerată în Tulcea

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 2 mar. 2023, 15:47

Accident rutier joi, în municipiul Tulcea, un autoturism  a intrat într-o  centrală termică dezafectată. Din primele informații o persoană este încarcerată.

Accident rutier joi, în municipiul Tulcea, un autoturism  a intrat într-o  centrală termică dezafectată. Din primele informații o persoană este încarcerată.

  Două echipaje de salvatori din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, au ajuns la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare.
  În urma coliziunii, a rezultat o victimă încarcerată, un bărbat de 60 de ani. Pompierii militari l-au extras din autoturismul avariat și a fost predat echipajului SAJ  care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior a fost transportat la Spitalul Județean de urgență Tulcea.

Sursa: Realitatea de Tulcea

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