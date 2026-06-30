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România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii
Performanța a fost anunțată, marți, de Ministerul Educației
Publicat30 iun. 2026, 14:10
Sursărealitatea.net
Medaliile de argint au revenit lui Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Vlad Andrei Bautu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.
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