Soluția lui Călin Georgescu pentru criza politică din România: „Guvern de Reconciliere Națională”. Ce partide ar trebui să facă parte VIDEO

Călin Georgescu a declarat joi seara, la Realitatea PLUS, în interviul acordat maestrului Ion Cristoiu, că soluția pentru depășirea crizei politice în care se află țara în momentul de față constă într-un „Guvern de Reconciliere Națională”, format din primele trei partide votate de români - PSD, AUR și PNL. Potrivit liderului suveranist, acestea pot „reface România economic și moral”.

Călin Georgescu a explicat, în dialogul cu jurnalistul Ion Cristoiu de la Realitatea PLUS, că propunerea sa privind un „Guvern de Reconciliere Națională” se bazează pe rezultatul votului popular și pe necesitatea unei colaborări între principalele forțe politice.

„Primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral”, a spus Georgescu, referindu-se la PSD, AUR și PNL. El a subliniat că nu judecă trecutul politic al formațiunilor: „PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine… AUR este un partid tânăr… George Simion s-a luptat pentru suveranism… PNL este un actor istoric important”.

Întrebat direct dacă propune o alianță între cele trei partide, Georgescu a confirmat: „Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză”.

El a argumentat că România se află într-un context internațional dificil: „Intrăm toți într-un tăvălug internațional… Este un moment foarte critic. Nu critic, ci foarte critic. Vor dispărea țări și popoare dacă nu suntem atenți”.

Întrebat de ce exclude alte formațiuni, precum UDMR sau USR, Georgescu a răspuns: „Am spus primele trei, bazându-mă pe votul masiv al românilor… Într-o situație de criză, trebuie luat în calcul votul suveran”.

El a respins ideea unui guvern minoritar sau a refacerii vechii coaliții, insistând asupra formulei propuse: „Exact așa: Reconciliere Națională”.