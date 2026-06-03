SURSE: Vicepremierul Oana Gheorghiu și alți miniștri vor fi audiați la DNA

Sursă: realitatea.net

Încep audierile în cazul plângerii depuse la adresa vicepremierului Oanei Gheorghiu, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

Sursele citate spun că procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au programat pentru săptămâna viitoare să demareze audierile într-una dintre cele mai importante anchete ale momentului. Este vorba de investigația care o vizează pe Oana Ghiorghiu - vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan - după o plângere depusă de fostul președinte al Autorității de Digitalizare, în care era acuzată de presupuse presiuni exercitate pentru a favoriza încheierea de contracte cu un grup german, o companie care ar fi făcut anterior donații pentru fundația "Dăruiește viață".

Aceleași surse spus și că aceasta nu ar fi singura audiere programată la DNA. Cel mai probabil, în fața procurorilor anticorupție vor ajunge și alți membri ai Guvernului, pentru că o acuzație similară îl viza și pe ministrul USR al Economiei Irineu Darău.

Este de așteptat ca explicații să-i fie cerute și premierului Ilie Boloșan, procedural vorbind, mai exact dacă a știut ceva legat de această afacere care ajunge acum pe masa procurorilor anticorupție.

Procurorii adună în paralel documentele necesare, un element esenţial pentru fundamentarea oricărei anchete. Ritmul alert în care DNA a acţionat în acest caz iese în evidenţă, mai ales în comparaţie cu alte investigaţii. Indicaţiile de până acum arată că dosarul este tratat cu prioritate şi cu o importanţă deosebită de către procurori.