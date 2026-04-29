Scena șocante în Capitală: a furat o mașină cu cheia în contact și s-a plimbat ore întregi. Final neașteptat
Poliție
Un bărbat din București a ajuns în arest după ce ar fi sustras un autoturism și s-ar fi plimbat cu el ore bune prin oraș, înainte de a-l lăsa parcat nu departe de locul de unde îl luase.
Totul a ieșit la iveală după ce proprietarul, un bărbat de 57 de ani, a alertat poliția, spunând că mașina i-a dispărut din fața blocului, în Sectorul 4. Acesta uitase cheia în contact, ceea ce a făcut ca „operațiunea” hoțului să fie extrem de simplă.
Individul ar fi folosit autoturismul aproape o zi întreagă, plimbându-se prin Capitală, iar ulterior l-a abandonat în aceeași zonă.
Situația a luat o turnură neașteptată în momentul în care șeful Secției 16 Poliție, aflat în timpul liber, a observat mașina dată în urmărire. A recunoscut-o după numerele de înmatriculare și după culoare.
La scurt timp, suspectul s-ar fi apropiat din nou de autoturism, cel mai probabil cu intenția de a pleca din nou la plimbare. Nu a mai apucat însă: a fost imobilizat pe loc de polițist, până la sosirea unui echipaj.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul avea permisul de conducere anulat și era cunoscut cu antecedente similare. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru furt calificat, dar și pentru conducere fără permis.
