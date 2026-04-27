Piscină închisă la Eforie Nord, după ce 13 persoane s-au intoxicat cu clor

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța a dispus suspendarea imediată a activității piscinei interioare din cadrul Hotelului Mirage Med Spa din Eforie Nord, în urma unui incident petrecut la sfârșitul săptămânii trecute. Mai mulți turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au utilizat baza de tratament a unității hoteliere.

Potrivit comunicatului emis astăzi de DSP Constanța, inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică au efectuat un control la fața locului pe 25 aprilie 2026, după raportarea unei posibile intoxicații colective. În total, 13 persoane au acuzat simptome specifice intoxicației cu clor în timp ce se aflau în incinta piscinei interioare.

Două dintre persoanele afectate au fost preluate de echipajul SMURD și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Celelalte 11 persoane au primit îngrijiri medicale și tratament de specialitate la fața locului, fără a fi necesară spitalizarea.

În urma controlului igienico-sanitar, inspectorii au constatat deficiențe tehnice importante. Instalația de ventilație mecanică a spațiului piscinei nu funcționa corespunzător, iar analizele chimice realizate de Laboratorul de Chimie Sanitară și Toxicologie al DSPJ au indicat valori neconforme ale clorului rezidual liber și ale pH-ului apei.

DSP Constanța a interzis accesul la piscină până la obținerea unor rezultate conforme în urma analizelor chimice și microbiologice. Administratorii hotelului trebuie să verifice instalațiile de filtrare, dezinfecție și ventilație prin operatori autorizați și să prezinte documente de conformitate.

Totodată, societatea a fost amendată cu 6.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru lipsa buletinelor de analiză periodice privind calitatea apei. Redeschiderea piscinei va fi permisă doar după remedierea tuturor deficiențelor.