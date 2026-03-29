Actualitate

Accident rutier grav în Cluj. Cinci persoane, încarcerate după ce două autoturisme s-au ciocnit violent -FOTO

29 mar. 2026, 15:17
Actualizat: 29 mar. 2026, 15:17
Accident rutier grav în Cluj. FOTO: ISU

Accident rutier grav în Cluj. FOTO: ISU

Articol scris de Realitatea de Tulcea

Un accident rutier grav, în care au fost implicate opt persoane, a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Viisoara și Boldut, județul Cluj. Cinci oameni au rămas încarcerați, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

”Echipajele operative au găsit două autoturisme avariate, cu cinci persoane rămase încarcerate într-unul dintre acestea. Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziuni suferite. Toate erau în stare de constienţăa şi cooperante”, a anunţat, duminică, ISU Cluj.
 
De asemenea, au fost consultate alte trei persoane, dintre care două au fost transportate la spital, ambele în stare de conştienţă şi cooperante.

