Petrișor Peiu: „România se află în criză economică. Nu mai este recesiune!”
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu a declarat că România este oficial în criză economică, după ultimele date venite de la INS. Liderul senatorilor AUR a transmis că această criză politică este urmarea crizei economice, generată de măsurile dezastruoase ale Guvernului.
Petrișor Peiu: „Criza politică reprezintă urmarea crizei economice!”
„Noi suntem în recesiune de când am avut două trimestre de scădere consecutivă.
Acum putem spune că suntem în criză. Dacă ai simultan creștere a ratei inflației, a indicelui de creștere a prețurilor de consum și scădere economică, este stagflație.
Este criză economică. Asta nu mai este sub nicio formă recesiune.
Criza politică este urmarea crizei economice.
Deci a fost o criză economică. Unul dintre partidele de la guvernare s-o fi gândit...domne, poate nu e bine cum mergem. Și a intrat în povestea asta cu moțiunea de cenzură.
De aici a rezultat o criză politică, care e o criză politică, trebuie spus, în interiorul coaliției de guvernare. Fenomenul crizei economice va continua tot anul acesta.”, a zis Petrișor Peiu.
Citește și:
- 15:51 - Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a transformat România „într-un deșert economic", în urma unui „plan de sărăcire națională”
- 12:24 - Prețuri foarte diferite la apă, de la un județ la altul
- 10:57 - Sorin Grindeanu, atac dur după datele INS: „Te culci sănătos și te trezești mort”
- 09:34 - Rata inflației a explodat. Prețurile au crescut cu peste 10%, România este oficial în recesiune
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News