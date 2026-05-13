Summitul B9 la Cotroceni | Volodimir Zelenski: "Trebuie să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război" - LIVE TEXT/VIDEO

La Palatul Cotroceni este în plină desfășurare summitul B9, eveniment la care participă statele de pe flancul estic al NATO, țările nordice, Statele Unite și Ucraina. Președinții României și Poloniei, amfitrionii evenimentului, au rostit discursurile de întâmpinare a oaspeților, între care se numără șeful NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și înaltul trimis al administrației Trump.

Liderul de la Kiev și soția sa au ajuns în jurul orei 13:00 în București, iar Zelenski a ținut un scurt discurs în fața înalților oficiali.

La summitul de securitate de la Palatul Cotroceni participă 16 delegații străine, printre care șefii de stat ai Poloniei, Finlandei și Ucrainei.

UPDATE 13:45: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri la Palatul Cotroceni și a susținut un scurt discurs la summitul B9 găzduit de președintele Nicușor Dan și omologul polonez Karol Nawrocky.

„Este important să avem acest format, aici, pentru a aduce la un loc Europa de Nord și Centrală și de Est, care se află sub amenințarea rusă din toate punctele de vedere. Asta era clar chiar și înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, când Rusia a început să ceară ca Ucraina să revină la frontierele sale vechi și să renunțe la tot. A fost o cerință prostească și complet inacceptabilă.

Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată Rusia nu va mai putea să transmită asemenea ultimatumuri, să încerce să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe. Trebuie să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război, indiferent cui ”, a declarat Zelenski, într-o intervenție la summitul B9.

Președintele ucrainean a mulțumit „pentru sprijinul considerabil”, „mulțumesc foarte mult poporului vostru, SUA, suntem foarte, foarte recunoscători”.

„Trebuie să ne amintim că nu este o risipă pentru UE, summitul NATO de la Ankara va discuta dificultăți economice. Trebuie dovedit că NATO e puternic și nu se va dezmembra. De asemenea, să nu ne temem să discutăm despre o UE care se poate baza pe resursele proprii”, a mai spus Zelenski.



