Doliu la Inter Milano: legenda Evaristo Beccalossi a murit la 69 de ani

Sursă: realitatea.net

Clubul Inter Milano traversează momente de tristețe la scurt timp după celebrarea titlului din Serie A. Fostul mare jucător Evaristo Beccalossi, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria echipei, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, la Brescia.

O pierdere uriașă pentru fotbalul italian.

Evaristo Beccalossi a murit în urma complicațiilor provocate de un accident vascular cerebral suferit în 2025. Dispariția sa a îndoliat întreaga comunitate „nerazzurra”, care îl consideră unul dintre simbolurile clubului.

Mesajul oficial transmis de Inter Milano evidențiază impactul uriaș pe care l-a avut asupra echipei și asupra fanilor: un talent unic, imposibil de replicat.

Carieră de excepție la Inter

Beccalossi a ajuns la Inter în 1978 și a evoluat timp de șase sezoane, fiind un jucător esențial în câștigarea titlului din 1980. Stilul său spectaculos de joc, bazat pe tehnică și creativitate, l-a transformat rapid într-un favorit al suporterilor.

Celebrul jurnalist Gianni Brera i-a oferit porecla „Driblossi”, datorită abilităților sale remarcabile de a depăși adversarii.

„Nu juca cu mingea, mingea se juca cu el”

Evaristo Beccalossi a rămas în memoria fanilor nu doar pentru performanțe, ci și pentru eleganța și stilul său inconfundabil. Fostul oficial al clubului, Peppino Prisco, l-a descris memorabil:

„Nu juca cu mingea, mingea se juca cu el; nu o șuta, ci o mângâia.”

Prin talentul și personalitatea sa, Evaristo Beccalossi a reprezentat o epocă în care fotbalul era văzut ca o formă de artă. Driblingurile sale spectaculoase și stilul relaxat au inspirat generații întregi.

Inter, între bucurie și tristețe

Moartea fostului jucător vine la doar câteva zile după ce Inter Milano a cucerit titlul în Serie A, sub conducerea antrenorului Cristi Chivu.

Astfel, clubul italian trăiește un contrast puternic între bucuria performanței sportive și durerea pierderii uneia dintre legendele sale.

Dispariția lui Evaristo Beccalossi lasă un gol imens în fotbalul italian.