Advertising
Social· 1 min citire
Incendiu în județul Tulcea. O clădire dezafectată a fost mistuită de flăcări-FOTO
FOTO: ISU Tulcea/ Colaj Realitatea.NET
Un incendiu a izbucnit marți seară la o clădire dezafectată din municipiul Tulcea, existând riscul ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere. La fața locului au intervenit pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:18Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi
- 10:17Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Doar 7 elevi din țară au media 10: este cel mai slab rezultat din ultimii 13 ani
- 08:40Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News