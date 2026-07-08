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Incendiu în județul Tulcea. O clădire dezafectată a fost mistuită de flăcări-FOTO

FOTO: ISU Tulcea/ Colaj Realitatea.NET

FOTO: ISU Tulcea/ Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 8 iul. 2026, 07:45

Un incendiu a izbucnit marți seară la o clădire dezafectată din municipiul Tulcea, existând riscul ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere. La fața locului au intervenit pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.

”Întrucât apelul la numărul unic de urgență 112 anunța posibilitatea ca în interiorul clădirii să se afle persoane surprinse de incendiu, către locul intervenției au fost mobilizate două echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, un echipaj SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea”, a transmis ISU Tulcea.

Potrivit reprezentanților instituției, la sosirea forțelor de intervenție, pompierii au acționat simultan pentru localizarea incendiului și desfășurarea misiunii de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse în interiorul clădirii.

În urma verificărilor efectuate de pompieri, nu au fost identificate persoane în interior.

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