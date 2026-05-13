Traian Băsescu, despre criza politică: ”Există o singură soluţie, refacerea funcţionării coaliţiei. Dacă este moartă, trebuie reînviată”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat, miercuri seară, că actuala criză politică este rezultatul ”organizării ticăloase a alegerilor” și a subliniat că ”există o singură soluţie: refacerea coaliţiei”.

”Originea situaţiei politice pe care o avem este în furtul alegerilor din 2024. Deci atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înţeleagă ce votează. Ce să înţeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari - care e lista comună PSD, PNL? (…) Deci, confuzie totală. Vin şi prezidenţialele. Şi fac turul unul la prezidenţiale, fac în săptămâna următoare alegere legislative şi vin cu turul 2 la prezidenţiale. Ce a înţeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămani ? (…) Pe urmă pui capacul la toate şi anulezi turul 1 de la prezidenţiale”, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.

Potrivit fostului șef al statului, ”ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor”: ”N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează. Şi-au mers pe ideea, vor vota cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok, prin... asta au vrut să obţină”.

Mai mult, Traian Băsescu este de părere că nu se pot face alegeri anticipate şi trebuiie găsită o soluţie.

”Îţi trebuie o soluţie. Soluţia nu este... Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei”, a precizat Băsescu.

El a ținut să menționeze faptul că dacă coaliţia PSD-PNL-UDMR-minitotăţi este moartă, ea trebuie reînviată.

”Moartă, vie, dacă e moartă, trebuie reînviată. Şi, sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci avem şanse să pierdem banii”, a conchis fostul preşedinte.