Sorin Grindeanu reacționează după perchezițiile DIICOT la Călin Georgescu. Ce spune liderul PSD

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 16:08

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni noul dosar în care este vizat Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au făcut percheziții.

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