Filiera germană care a capturat România. Documentar incendiar

Publicat 20 sept. 2026, 22:57 Actualizat 20 sept. 2026, 23:00 Sursă Realitatea PLUS

Există o rețea politică ce pleacă din Germania, trece prin Bruxelles și ajunge la București. În centrul ei apar aceleași nume: Siegfried Mureșan, Dominic Fritz și politicianul german Gunther Krichbaum. Este firul urmărit de două anchete ale jurnaliștilor de la Ecopolitica, ce reconstruiesc relațiile dintre cei trei și vorbesc despre ceea ce publicația numește „culoarul Krichbaum” care ar ajunge până în politica de la București.

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