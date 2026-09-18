Siegfried Mureșan exclude retragerea din cursa pentru Guvern: „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 21:44

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că nu intenționează să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicușor Dan, chiar dacă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu vor produce rezultatul dorit.

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