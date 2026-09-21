PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan. Sorin Grindeanu: „Vom vota doar un guvern din care facem parte!”

Publicat 21 sept. 2026, 13:31 Sursă Realitatea.net

PSD a decis să nu susțină Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu spune că social-democrații își mențin poziția potrivit căreia vor vota doar un Executiv din care fac parte și resping continuarea politicilor fostului Guvern Bolojan.

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